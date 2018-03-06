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Журналисты нашли базу ЧВК "Вагнера" в Краснодарском крае
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06.03.2018 16:29
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Корреспондент издания Znak посетил базу ЧВК "Вагнер" возле хутора
Молькино. Видеокамеры по периметру базы ЧВК "Вагнер" обращены
объективами внутрь, а не наружу Фото: znak.com По словам
корреспондента, на КПП на подходе к базе наемников его встретили
военнослужащие ГРУ в бронежилетах и касках, вооруженные
штык-ножом.Периметр базы ЧВК обнесен сетчатым забором с камерами,
объективы которых обращены внутрь, а не наружу. Внутри находятся
три двухэтажных дома, облицованные сайдингом салатового цвета, с
зелеными крышами. Их используют как казармы. Возле казарм Пушкарев
видел около двух десятков мужчин, одетых в "смесь военной и
гражданской одежды".Журналист отметил, что несмотря на разгром
наемников в Сирии, лагерь не сворачивает свою деятельность, а
расширяется.В вагончике около калитки журналист встретил охранника
в "зеленке" без знаков различия, у которого попытался выяснить
судьбу наемников, фамилии которых звучали в списке погибших 7
февраля. После разговора с охранником журналист покинул базу.Один
из местных жителей рассказал, что база появились в Молькино около
пяти лет назад, "еще до Украины". В первый год ее существования
никто из местных жителей о ней не знал.Исследовательская группа
Conflict Intelligence Team (CIT) изучила спутниковые снимки базы,
сделанные спутником Landsat-8, и установила, что ее начали строить
в период между ноябрем 2014 и мартом 2015 года.Три казармы были
завершены к концу июня 2015 года, а нынешний вид она приняла
примерно в марте 2016 года.
https://www.facebook.com/CITeam.org/posts/936674746485503
По данным российского издания Republic, численность ЧВК
"Вагнер" составляет более 3600 человек.8 февраля 2018 года
агентство Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в
Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии
союзников президента Сирии Башара Асада.Позже российский
"Коммерсантъ" написал, что 7 февраля в сирийской провинции
Дейр-эз-Зор силы международной коалиции обстреляли наемников
из ЧВК "Вагнер" во время их наступления на нефтеперерабатывающий
завод.Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200
солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ.
Многие из них также воевали против Вооруженных сил Украины на
Донбассе.15 февраля спикер министерства иностранных дел РФ Мария
Захарова сообщила, что в Сирии в результате авиаудара международной
коалиции во главе с США могли погибнуть пять граждан России.
20 февраля в МИД России заявили о погибших и нескольких
десятках раненых в "недавнем военном столкновении" в Сирии
граждан РФ.Официально в Сирии присутствуют российские войска. Они
воюют на стороне президента Сирии Башара Асада.
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