Корреспондент издания Znak посетил базу ЧВК "Вагнер" возле хутора Молькино. Видеокамеры по периметру базы ЧВК "Вагнер" обращены объективами внутрь, а не наружу Фото: znak.com По словам корреспондента, на КПП на подходе к базе наемников его встретили военнослужащие ГРУ в бронежилетах и касках, вооруженные штык-ножом.Периметр базы ЧВК обнесен сетчатым забором с камерами, объективы которых обращены внутрь, а не наружу. Внутри находятся три двухэтажных дома, облицованные сайдингом салатового цвета, с зелеными крышами. Их используют как казармы. Возле казарм Пушкарев видел около двух десятков мужчин, одетых в "смесь военной и гражданской одежды".Журналист отметил, что несмотря на разгром наемников в Сирии, лагерь не сворачивает свою деятельность, а расширяется.В вагончике около калитки журналист встретил охранника в "зеленке" без знаков различия, у которого попытался выяснить судьбу наемников, фамилии которых звучали в списке погибших 7 февраля. После разговора с охранником журналист покинул базу.Один из местных жителей рассказал, что база появились в Молькино около пяти лет назад, "еще до Украины". В первый год ее существования никто из местных жителей о ней не знал.Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) изучила спутниковые снимки базы, сделанные спутником Landsat-8, и установила, что ее начали строить в период между ноябрем 2014 и мартом 2015 года.Три казармы были завершены к концу июня 2015 года, а нынешний вид она приняла примерно в марте 2016 года. https://www.facebook.com/CITeam.org/posts/936674746485503 По данным российского издания Republic, численность ЧВК "Вагнер" составляет более 3600 человек.8 февраля 2018 года агентство Reuters сообщило об авиаударе международной коалиции в Сирии, жертвами которого стали около 100 бойцов армии союзников президента Сирии Башара Асада.Позже российский "Коммерсантъ" написал, что 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор силы международной коалиции обстреляли наемников из ЧВК "Вагнер" во время их наступления на нефтеперерабатывающий завод.Агентство Bloomberg выяснило, что погибло более 200 солдат-контрактников, большинство из которых были гражданами РФ. Многие из них также воевали против Вооруженных сил Украины на Донбассе.15 февраля спикер министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что в Сирии в результате авиаудара международной коалиции во главе с США могли погибнуть пять граждан России. 20 февраля в МИД России заявили о погибших и нескольких десятках раненых в "недавнем военном столкновении" в Сирии граждан РФ.Официально в Сирии присутствуют российские войска. Они воюют на стороне президента Сирии Башара Асада. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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