Одна из истцов в 2007 году поставила под сомнение беспристрастность судьи из-за чего ее приговорили к пятидневному административному задержанию

Об этом говорится в соответствующем пресс-релизе ЕСПЧ.

Речь идет о делах Сергея Чумака и Елены Михайловой.

Дело Чумака касается запрета и разгона протеста у зданий областной власти в Виннице в сентябре 2006 года. Акция, организованная Чумаком от имени молодежной ассоциации, имела целью опротестовать нездоровую социальную и экономическую ситуацию в регионе. Винницкий городской совет обратился в суд с просьбой прекратить пикет, что и было сделано.

Сергей Чумак пожаловался на искусственное и непропорциональное ограничение его права на свободу собраний. ЕСПЧ признал нарушение украинским государством статьи 11 Европейской конвенции по правам человека, которая предусматривает право на свободу собраний, и приговорил выплатить заявителю 4000 евро морального ущерба.

В случае Елены Михайловой речь идет о осужденного за неуважение к суду. В 2007 году на слушании по задолженности за коммунальные услуги Михайлова поставила под сомнение беспристрастность судьи. Из-за этого суд приговорил ее к пятидневного административного задержания.

Елена Михайлова выдвинула ряд жалоб, в частности, в соответствии с пунктами 1 и 3 (б) статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статьи 10 (свобода выражения) и статьи 2 Протокола № 7 (право на обжалование по уголовным делам). ЕСПЧ признал законными требования заявительницы и присудил выплатить украинцы 3000 евро морального ущерба, а также покрыть судебные расходы в размере 5200 евро.