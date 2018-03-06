Дело с отравлением Скрипаля может повлиять на участие Британии в чемпионате мира по футболу в России - Джонсон

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что ситуация с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля может повлиять на участие Великобритании в предстоящем Чемпионате мира по футболу, передает во вторник газета "Гардиан".

"Я думаю, что сложно будет представить, как будет продвигаться дело об участии Великобритании в Чемпионате мира", - сказал Б.Джонсон, говоря о реакции Лондона, если подтвердится причастность РФ к делу С.Скрипаля.

Отбор на футбольный Чемпионат мира прошла сборная Англии.