На территории аэродрома Хмеймим в Сирии вследствие крушения транспортного самолета Ан-26 Российской Федерации скончались 32 человека. Об аварии сообщили российские СМИ, ссылаясь на информацию Министерства обороны России.

"По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли", - отметили в пресс-службе российского военного ведомства.

Подчеркивается, что причина катастрофы, скорее только, - техническая неисправность самолета. По информации местных СМИ, с Сирии огневого воздействия по самолету не было.

В министерстве уточнили, что авиакатастрофа случилась во вторник, 6 марта, близ 14:00 (по киевскому времени) при заходе самолета на посадку.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 18 фераля, в венесуэльском штате Боливар, легкомоторный самолет упал на жилой дом из-за чего погиб один человек. Один человек получил ранения вследствие авиакатастрофы. На момент аварии в здании находилась женщина, но соседи сообщили, что она не пострадала.

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