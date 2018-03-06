На минувших выходных состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Украины, на котором рассматривался вопрос о выдвижении кандидата от ФФУ в Исполком УЕФА.

Участники заседания поддержали кандидатуру президента Федерации Андрея Павелко, выдвинутого 33 коллективными членами ФФУ, в то время, как его соперник – Григорий Суркис не получил ни одного голоса.

Напомним, что Григорий Суркис является членом Исполкома УЕФА с 2004 года. В прошлом году футбольный функционер стал героем громкого скандала, связанного с его выдвижением в УЕФА. Как оказалось, ни Исполком, ни Конгресс ФФУ не выдвигали Григория Суркиса в руководящие органы Союза европейских футбольных ассоциаций.

В ходе проведенного расследования обнаружилось, что с соответствующей инициативой выступила лишь Киевская городская федерация футбола, возглавляемая в то время Игорем Кочетовым. На днях Кочетов был отстранен от должности вице-президента ФФУ за нарушение Кодекса этики и честной игры и Этического кодекса УЕФА. Параллельно функционер является фигурантом двух уголовных производств – за нецелевое использование средств и злоупотребление служебным положением.

Источник: comments.ua

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