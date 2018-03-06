Украинская певица Мария Яремчук призналась, что переосмысливает свое творчество. Яремчук: Артист должен быть живым Фото: m_yaremchuk / Instagram Пост об этом она разместила в Instagram."Дайте антигистаминные. У меня аллергия на ту, кем я была вчера. Коротала время в компании с чужими законами, записывала песни, тратила и зарабатывала на автопилоте, на автопилоте хотела стать певицей, на автопортрете не было ни одной моей черты. Худела, потому что неясно кому должна быть идеалом. Бежала, так как соответственно с кем хотела быть актуальной? Слава, которая пройдет с красотой, которую используют, песни, которые не идентифицируют мою философию... Лежат на полках опыта, оставленные в багажном отсеке. Артист должен быть живым", – написала она. Дайте антигістамінне. В мене алергія, на ту ким я була вчора. Коротала пори року в компанії з чужими законами, записувала пісні, витрачала і заробляла на автопілоті, на автопілоті хотіла стати співачкою, на автопортреті не було жодної моєї риси. Худла, бо неясно кому повинна бути ідеалом. Бігла, бо згідно з ким хотіла бути актуальною? Слава, яка мине з красою, яку використувають, пісні, які не ідентифікують мою філософію... Лежать на полицях досвіду, залишені у багажному відсіку. Артист має бути живим. #шоуб Публикация от * MARIYA YAREMCHUK (@m * yaremchuk) Мар 5, 2018 в 2:02 PST "День, когда Земля перевернулась", – таким хештегом певица сопроводила пост.Мария – младшая дочь умершего в 1995 году певца Назария Яремчука от его второго брака. Она родилась 2 марта 1993 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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