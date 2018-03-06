|"Дайте антигистаминные. У меня аллергия на ту, кем я была вчера". Яремчук поделилась рассуждениями о шоу-бизнесе
|06.03.2018 16:37
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Дайте антигістамінне. В мене алергія, на ту ким я була вчора. Коротала пори року в компанії з чужими законами, записувала пісні, витрачала і заробляла на автопілоті, на автопілоті хотіла стати співачкою, на автопортреті не було жодної моєї риси. Худла, бо неясно кому повинна бути ідеалом. Бігла, бо згідно з ким хотіла бути актуальною? Слава, яка мине з красою, яку використувають, пісні, які не ідентифікують мою філософію... Лежать на полицях досвіду, залишені у багажному відсіку. Артист має бути живим. #шоубПубликация от * MARIYA YAREMCHUK (@m * yaremchuk) Мар 5, 2018 в 2:02 PST
"День, когда Земля перевернулась", – таким хештегом певица сопроводила пост.Мария – младшая дочь умершего в 1995 году певца Назария Яремчука от его второго брака. Она родилась 2 марта 1993 года.
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