Мусульмане заявляют о системных преследования

Как сообщает столичная прокуратура, следственные действия прошли на основании определения суда в рамках уголовного производства по факту возможного распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости (ч.1 ст. 300 УК Украины). Силовики провели обыски в помещениях общественной организации и по месту жительства фигурантов производства в Киеве и Полтаве.

"По результатам обысков изъято произведения, содержащие пропаганду культа насилия, жестокости, расовой, национальной или религиозной нетерпимости и дискриминации, подтверждается выводами экспертных исследований, а также другие виды литературы, по которым будет назначена экспертиза. Общее количество изъятых экземпляров составляет около 100 единиц " , - говорится в сообщении.

О том, что обыски прошли в Исламском культурном центре, написал в Facebook муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

По его словам, следственные действия провели около 20 силовиков рано утром.

"Были подброшены в книжный магазин и в учительскую комнату в гимназии общим количеством восемь книг, которые затем предъявили охраннику как удаленные доказательства. В это же время проходил обыск в квартире ответственного за библиотеку - шейха Тарика Сархана, где под морозильную камеру были подброшены две книги, а затем изъяты и предъявлены как доказательства " , - утверждает Исмагилов.