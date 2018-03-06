|СБУ пришла с обысками в Исламский культурный центр в Киеве: изъяли запрещенные книги
|06.03.2018 16:37
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Мусульмане заявляют о системных преследованияСБУ и прокуратура во вторник провели обыски в Исламском культурном центре по ул. Дегтяревская, 25 в Киеве.
Фото: facebook.com/islam.kiev/
Как сообщает столичная прокуратура, следственные действия прошли на основании определения суда в рамках уголовного производства по факту возможного распространения произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости (ч.1 ст. 300 УК Украины). Силовики провели обыски в помещениях общественной организации и по месту жительства фигурантов производства в Киеве и Полтаве.
"По результатам обысков изъято произведения, содержащие пропаганду культа насилия, жестокости, расовой, национальной или религиозной нетерпимости и дискриминации, подтверждается выводами экспертных исследований, а также другие виды литературы, по которым будет назначена экспертиза. Общее количество изъятых экземпляров составляет около 100 единиц " , - говорится в сообщении.
О том, что обыски прошли в Исламском культурном центре, написал в Facebook муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.
По его словам, следственные действия провели около 20 силовиков рано утром.
"Были подброшены в книжный магазин и в учительскую комнату в гимназии общим количеством восемь книг, которые затем предъявили охраннику как удаленные доказательства. В это же время проходил обыск в квартире ответственного за библиотеку - шейха Тарика Сархана, где под морозильную камеру были подброшены две книги, а затем изъяты и предъявлены как доказательства " , - утверждает Исмагилов.
"Я такое наблюдал только в оккупированном Крыму, когда в мечети подбрасывали книги, даже подбрасывали во дворе возле туалета, а потом это предъявляли в качестве доказательств правонарушения. Однако в России существует список запрещенной литературы, а в Украине нет никакого такого списка. Худшие и наиболее отвратительные поступки по методике российского ФСБ отныне на постоянно действующей основе в Украине, я заявляю о системных преследования мусульман Украины, ведь такие обыски меньше чем за год происходят в третий раз. и подбрасываются одни и те же книги " , - возмутился он.