Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) разработал документы о начале на Донбассе операции Объединенных сил вместо антитеррористической операции (АТО), сказал представитель управления правового обеспечения Генштаба Юрий Бобров.

«Согласно нормам закона, предусмотрено, что начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяется отдельным решением Верховного главнокомандующего ВСУ. Проекты таких документов подготовлены, и в определенное время они будут приняты и реализованы», – сказал Бобров.

Он отметил, что операция Объединенных сил начинается после того, как вступит в силу приказ президента Петра Порошенко о ее начале.

По словам Боброва, такой приказ глава государства может подписать в ближайшее время.

Также представитель Генштаба заявил, что президент получил представление относительно кандидатуры командующего – боевого генерала, который долгое время командовал военным подразделением в зоне украинской военной операции на Донбассе. Бобров ожидает, что Порошенко утвердит командующего вскоре. Он допустил, что это произойдет 6 или 7 марта.

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