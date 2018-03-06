5 марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

Российский «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа.

Об этом заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев, информирует svodka.net.

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Апелляцию по разбирательству о транзите планируют подать до конца марта.

«Газпром вчера (в понедельник, 5 марта. — Ред.) также направил в Нафтогаз Украины уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа. Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения», — заявил он.

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По сообщению пресс-службы «Нафтогаза», «Газпром» имеет девяносто дней для подачи апелляции. Решение арбитража при этом остается в силе.

Медведев обращал внимание на «неверную» трактовку своей цитаты о том, что «Газпром» не будет обжаловать решение суда после вынесения окончательного решения.

Он напомнил, что еще ранее «Газпром» подал заявление в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция), и теперь намерен уточнить его параметры.

Читайте: Теоретически "Газпром" может не выполнять решение Стокгольмского арбитража, - политолог Алексашенко

Как сообщали новости дня ранее, 5 марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

В декабре 2017 года «Нафтогаз» выиграл Стокгольмский арбитраж по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями длятся с июня 2014 года.

28 февраля 2018 года «Нафтогаз» выиграл Стокгольмский арбитраж по большинству оспариваемых положений контракта с «Газпромом» на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. Суд также обязал «Газпром» выплатить компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу «Нафтогаза».

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