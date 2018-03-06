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Джонсон пригрозил России новыми санкциями из-за инцидента со Скрипалем
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06.03.2018 16:45
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсона отметид
сходство между возможным отравлением бывшего российского шпиона
Сергея Скрипаля и смертью бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра
Литвиненко в 2006 году. Джонсон предупредил о возможных санкциях
в связи с инцидентом со Скрипалем Фото: ЕРА По словам
Джонсона, на данном этапе он не собирается "указывать пальцем" на
кого-либо, но члены парламента заметят сходство инцидента со
смертью бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко в 2006.Он
добавил, что если обнаружатся доказательства причастности к
случившемуся российских властей, "правительство Ее Величества
(королевы Елизаветы ІІ, – ) ответит надлежащим
образом и решительно".Скрипаля и его дочь нашли на скамейке в
торговом центре английского Солсбери 4 марта.
Оба находятся в критическом состоянии. Временный помощник
руководителя полиции графства Уилтшир Крейг Холден заявил, что
случай не объявлен "контртеррористическим", и призвал
общественность не спекулировать на этом вопросе.Спикер президента
РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены
подозрениями о причастности РФ к инциденту.Скрипаль является
бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за
передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году
в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля
помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка
Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.
Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. В 2012 году жена
Скрипаля погибла в автокатастрофе, в прошлом году в России также в
ДТП погиб его сын.23 ноября 2006 года в больнице Университетского
колледжа Лондона умер прежний офицер Федеральной службы
безопасности РФ Александр Литвиненко. Он скончался от лучевой
болезни, вызванной попаданием в организм радиоактивного
вещества – полония-210. За три недели до смерти Литвиненко
встречался со своими бывшими сослуживцами, а на тот момент
российскими предпринимателями Андреем Луговым и Дмитрием
Ковтуном.Расследование и суд по делу Литвиненко длились больше
девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные
слушания начались только в начале 2015 года. По одной из
версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него
компромата на представителей российских властей. 21 января
2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод,
что убийство Литвиненко, "вероятно", было утверждено Николаем
Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также
президентом Владимиром Путиным.Виновными в убийстве
признали Лугового и Ковтуна, которые подсыпали полоний в чай
Литвиненко.
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