По его словам, на этом этапе Укравтодор уже готов объявлять конкурс по поиску инвестора на строительство первой платной дороги в Украине

Об этом рассказал и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Славомир Новак в интервью РБК-Украина .

"Конечно же, в Украине проезд будет дешевле, чем в ЕС. В Евросоюзе стоимость проезда варьируется от 10 до 30 евроцентов. Я считаю, что в Украине стоимость проезда концессионной дорогой не должна быть выше, чем 10 евроцентов" , - рассказал Новак.

По его словам, на этом этапе Укравтодор уже готов объявлять конкурс по поиску инвестора на строительство первой платной дороги в Украине.

"Мы предложили изменения. Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта принял от нас проект с необходимыми изменениями. Как известно, 27 февраля этот закон был принят Верховной Радой 233 голосами. К примеру, мы прописали в изменениях необходим механизм государственных компенсаций частному инвестору в случае, если не будет обеспечено минимально необходимый трафик движения автомобилей, который бы позволил инвестору окупить свои расходы. Без гарантии такой компенсации в концессионный проект не зайдет ни один частный инвестор. После принятия этого законопроекта мы г вые объявлять конкурс по поиску концессионера. Будем проводить переговоры. Концессия - это всегда переговоры, а не тендер" , - подчеркнул Новак.

По словам руководителя Укравтодора, первым проектом с привлечением частных инвесторов должно стать строительство концессионной дороги Краковец - Львов.