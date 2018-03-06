Последние действия Путина, в том числе и его обращение к Федеральному собранию 1 марта – свидетельства того, что с Путиным не все хорошо и он может оставить свой пост.

Такое мнение в интервью “” выразил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, передает .

По его словам – налицо многочисленные проблемы Путина, которые стали обнажаться, как бы старательно хозяин Кремля их не маскировал и не скрывал.

“Ведь с каким энтузиазмом рассказывал Путин об этих новых игрушках. Видно было, что он не выдумывает. Вот первая часть его речи была очень скучной – он бубнил, а аудитория встречала его скучно. Все, что он говорил об улучшении жизни – он понимал, что врет, и аудитория это понимала. А во второй части Путин рассказывал о ракете с громадным энтузиазмом. А как загорелась аудитория, как светились у них лица, как они вскакивали в овации”, – отмечает Пионтковский.

Он в этом контексте вспомнил об инциденте, который произошел с Путиным во время документальных съемок.

Тогда, напомним, российский президент кадры из компьютерной игры выдал за “мощный и разрушительный” удар российский военных по ИГИЛ в Сирии.

Политолог подчеркивает – такое допустимо и вероятно только при Путине и только в России, президент любой другой страны сразу бы ушел в отставку после этого позора.

По его словам, в наблюдается довольно грустная и тяжелая картина, ее не исправит даже пришедший после Путина человек. Ведь он будет из “путинской толпы”, а значит опять станет действовать теми методами и способами, как это делал нынешний хозяин Кремля.

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