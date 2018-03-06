Президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против четырех банков относительно предотвращения вывода капиталов за пределы Украины. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте главы украинского государства.

"Президент Петр Порошенко подписал приказ № 57/2018, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ограничительные меры будут действовать в течение года.

"Санкции в виде предотвращения вывода капиталов за пределы Украины на пользу связанных с банками лиц применяются к Публичному акционерному обществу "Сбербанк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ Банк" и ПАО "БМ Банк", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net, в понедельник, 5 марта, Совет Европейского Союза продлил санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его соратников.

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