Прокуратура и СБУ провели обыски в Исламском культурном центре

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №7 провели обыски в помещениях общественной организации в Киеве и Полтаве в связи с возможным распространением произведений, содержащих пропаганду насилия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева, обыски проводились во вторник в рамках уголовного производства, начатого по ч.1 ст.300 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление или распространение произведений, которые пропагандируют культ насилия и жестокости).

"По результатам обысков изъяты произведения, содержащие пропаганду культа насилия, жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию, что подтверждается выводами экспертных исследований, а также другие виды литературы, по которым будут назначены экспертизы. Общее количество изъятых экземпляров составляет около 100 единиц", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Вместе с тем, как рассказал интернет-изданию "Украинская правда" ответственный за связи с общественностью Исламского культурного центра Олег Гузик, правоохранители в 6:00 провели параллельные обыски в Исламском культурном центре, и дома у человека, который работает в Центре библиотекарем.

"Была изъята литература, которая несколько лет назад по решению суда была запрещена", - сказал он.

О.Гузик отметил, что это были книги с радикальными мусульманскими взглядами. "Мы знали, что такая литература запрещена и изымали ее из своих центров. Откуда она у нас появилась, мы не знаем, пожалуй, подбросил кто-то", - сказал представитель центра.

Он добавил, что запрещенную литературу правоохранители нашли не только в центре, но и дома под холодильником у библиотекаря и в лавке на территории культурного центра.

"Что интересно литература, которая изъята в лавке, была на арабском языке. Там вообще не продаются книги на арабском языке - только на украинском и русском", - сказал он.

Он отметил, что представители центра не разделяют взглядов, которые описаны в запрещенной литературе, и добавил, что несколько месяцев назад подобные обыски прошли в сумской и житомирской исламской общинах.