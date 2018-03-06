Российскому журналисту Александру Тверскому, который недавно переехал в Киев, на его родине пригрозили тюремным сроком в случае возврата.

Обвинения по двум статьям ему пообещали предъявить из-за проукраинской позиции. Ролик с угрозами вышел в эфире на пропагандистском телеканале «Россия 24» и был размещен Тверским на его личной странице в Facebook, информирует svodka.net.

В частности, член Ассоциации юристов России Роман Ардыкуца заявил, что Тверского следует привлечь к ответственности по статьям 282 (разжигание розни) и 128 (клевета) Уголовного кодекса России. По ним предусмотрены наказания в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет и наложение штрафа в размере 1 млн рублей.

Тверской расценил эти заявления как сигнал о том, что возврата в Россию ему уже нет.

«Ну, вот в принципе и все. Официально на 140-миллионную страну объявлен новый враг народа — Александр Тверской. Нет у меня больше дома, нет прошлой жизни, нет ничего. Озвучены в прямом эфире две статьи и возврата вроде бы нет. Рискнуть можно вернуться, но оправдано ли и надо ли», — написал он.

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По его словам, российская пропаганда использовала обыкновенный для нее сюжет подлецов и преступников. Тверской добавил, что не ожидал таких кардинальных перемен в своей жизни, однако был готов к ним.

«Сложно сказать, что сейчас внутри. Ничего хорошего там точно. Забыться хочется. Украина — победа будет за тобой. А Россия — пошла ты к дьяволу. Поборемся еще. За правду постоим. До конца. И я ни о чем не жалею. Это мой выбор», — подытожил он.

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