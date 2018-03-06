Великобритания может бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018, который пройдет в этом году в России, если будет доказана причастность Кремля к возможному отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Фото: ЕРА Джонсон отметил, что рано говорить о причинах инцидента, однако если подозрения британцев окажутся обоснованными, то "правительство Ее Величества отреагирует надлежащим образом и решительно"."Я говорю правительствам только мира – ни одна попытка забрать невинную жизнь на территории Великобритании не избежит санкций и не останется безнаказанной", – подчеркнул глава МИД. Он допустил бойкот его страны чемпионата мира по футболу 2018 года, который должен пройти в России.Скрипаля и его дочь нашли на скамейке в торговом центре английского Солсбери 4 марта. Оба находятся в критическом состоянии. Временный помощник руководителя полиции графства Уилтшир Крейг Холден заявил, что случай не объявлен "контртеррористическим", и призвал общественность не спекулировать на этом вопросе.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.Скрипаль является бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман.Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. В 2012 году жена Скрипаля погибла в автокатастрофе, в прошлом году в России также в ДТП погиб его сын. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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