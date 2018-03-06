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Джонсон пообещал "решительный ответ" России, если будет доказана ее причастность к вероятному отравлению Скрипаля
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06.03.2018 16:53
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Великобритания может бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018,
который пройдет в этом году в России, если будет доказана
причастность Кремля к возможному отравлению бывшего российского
разведчика Сергея Скрипаля. Фото: ЕРА Джонсон отметил, что рано
говорить о причинах инцидента, однако если подозрения британцев
окажутся обоснованными, то "правительство Ее Величества отреагирует
надлежащим образом и решительно"."Я говорю правительствам только
мира – ни одна попытка забрать невинную жизнь на территории
Великобритании не избежит санкций и не останется
безнаказанной", – подчеркнул глава МИД. Он допустил
бойкот его страны чемпионата мира по футболу 2018 года,
который должен пройти в России.Скрипаля и его дочь нашли на
скамейке в торговом центре английского Солсбери 4 марта.
Оба находятся в критическом состоянии. Временный помощник
руководителя полиции графства Уилтшир Крейг Холден заявил, что
случай не объявлен "контртеррористическим", и призвал
общественность не спекулировать на этом вопросе.Спикер президента
РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены
подозрениями о причастности РФ к инциденту.Скрипаль является
бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за
передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году
в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля
помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка
Анна Чапман.Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Дом в
Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. В 2012 году жена
Скрипаля погибла в автокатастрофе, в прошлом году в России также в
ДТП погиб его сын.
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