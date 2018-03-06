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В Сирии разбился российский транспортный самолет, погибли 32 человека
06.03.2018 16:53
В Сирии разбился российский транспортный самолет, погибли 32 человека
Ан-26 упал при заходе на посадку на авиабазу Хмеймим
При заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26.
В Сирии разбился российский транспортный самолет, погибли 32 человека Фото: mil.ru

Погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа, сообщили в Минобороны России, информирует LB.ua.

Самолет упал в 500 метрах к взлетно-посадочной полосе авиабазы ​​около 14:00.

В ведомстве подчеркнули, что самолет не был сбит. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, добавили в Минобороны. Для расследования происшествия создана специальная комиссия.

Напомним, 25 декабря 2016 года самолет Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение около Сочи. На борту находились 92 человека - восемь членов экипажа и 84 пассажира, между которых - артисты военного ансамбля им.Александрова и представители трех российских телеканалов.

Ранее, в одном из горных районов центрального Ирана упал пассажирский самолет.

 

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