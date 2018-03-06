В Сети были опубликованы снимки нового смартфона Vivo V9, внешне очень напоминающего iPhone X. Он также получил характерную для флагмана Apple «монобровь» вверху экрана. Гаджет будет относиться к классу устройств среднего класса. Об этом пишет Gizmochina.

Известно, что будущую новинку оснастят большим экраном, модульной вертикальной двойной камерой. Под нею будет расположен сканер отпечатков пальцев, информирует svodka.net.

В основу гаджета должен лечь средний процессор Snapdragon 660. Ожидается, что стоимость гаджета будет значительно ниже, нежели цена американского топового смартфона.

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