Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил сходство между возможным отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и смертью бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко в 2006 году. Джонсон предупредил о возможных санкциях в связи с инцидентом со Скрипалем Фото: ЕРА По словам Джонсона, на данном этапе он не собирается "указывать пальцем" на кого-либо, но члены парламента заметят сходство инцидента со смертью бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко в 2006.Он добавил, что если обнаружатся доказательства причастности к случившемуся российских властей, "правительство Ее Величества (королевы Елизаветы ІІ. – ) ответит надлежащим образом и решительно".Скрипаля и его дочь нашли на скамейке в торговом центре английского Солсбери 4 марта. Оба находятся в критическом состоянии. Временный помощник руководителя полиции графства Уилтшир Крейг Холден заявил, что случай не объявлен "контртеррористическим", и призвал общественность не спекулировать на этом вопросе.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.Скрипаль является бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. В 2012 году жена Скрипаля погибла в автокатастрофе, в прошлом году в России также в ДТП погиб его сын.23 ноября 2006 года в больнице Университетского колледжа Лондона умер прежний офицер Федеральной службы безопасности РФ Александр Литвиненко. Он скончался от лучевой болезни, вызванной попаданием в организм радиоактивного вещества – полония-210. За три недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами, а на тот момент российскими предпринимателями Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном.Расследование и суд по делу Литвиненко длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было утверждено Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом Владимиром Путиным.Виновными в убийстве признали Лугового и Ковтуна, которые подсыпали полоний в чай Литвиненко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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