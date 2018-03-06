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Джонсон пригрозил России санкциями из-за инцидента со Скрипалем
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06.03.2018 17:00
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил
сходство между возможным отравлением бывшего российского шпиона
Сергея Скрипаля и смертью бывшего сотрудника ФСБ РФ Александра
Литвиненко в 2006 году. Джонсон предупредил о возможных санкциях в
связи с инцидентом со Скрипалем Фото: ЕРА По словам Джонсона, на
данном этапе он не собирается "указывать пальцем" на кого-либо, но
члены парламента заметят сходство инцидента со смертью бывшего
сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко в 2006.Он добавил, что если
обнаружатся доказательства причастности к случившемуся российских
властей, "правительство Ее Величества (королевы Елизаветы
ІІ. – ) ответит надлежащим образом и решительно".Скрипаля
и его дочь нашли на скамейке в торговом
центре английского Солсбери 4 марта. Оба находятся в
критическом состоянии. Временный помощник руководителя полиции
графства Уилтшир Крейг Холден заявил, что случай не объявлен
"контртеррористическим", и призвал общественность не спекулировать
на этом вопросе.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил,
что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к
инциденту.Скрипаль является бывшим офицером российской разведки. В
2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских
агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между
США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в
Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили
убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в
2011 году. В 2012 году жена Скрипаля погибла в автокатастрофе, в
прошлом году в России также в ДТП погиб его сын.23 ноября 2006 года
в больнице Университетского колледжа Лондона умер прежний офицер
Федеральной службы безопасности РФ Александр Литвиненко.
Он скончался от лучевой болезни, вызванной попаданием в
организм радиоактивного вещества – полония-210. За три недели
до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами, а
на тот момент российскими предпринимателями Андреем Луговым и
Дмитрием Ковтуном.Расследование и суд по делу Литвиненко длились
больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные
слушания начались только в начале 2015 года. По одной из
версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него
компромата на представителей российских властей. 21 января
2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод,
что убийство Литвиненко, "вероятно", было утверждено Николаем
Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также
президентом Владимиром Путиным.Виновными в убийстве
признали Лугового и Ковтуна, которые подсыпали полоний в чай
Литвиненко.
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