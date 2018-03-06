|Министр юстиции Литвы подал в отставку после критики президента
|06.03.2018 17:01
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"Мне кажется, что, вероятно, нужна более сильная человек, который бы взялся за смелые изменения"Министр юстиции Литвы Милда Вайнюте, в адрес которой прозвучала критика президента страны, уходит в отставку.
Фото: delfi.lt
Милда Вайнюте заявила, что приняла решение об отставке, видя, что министерству нужен человек, который готов более решительно взяться за изменения, сообщает Delfi .
Она передала заявление об отставке премьеру Саулюсу Сквярнялису во вторник после заявлений сотрудников о том, что руководство министерства вмешивается в аудите тюремной системы, а также после критики президента.
"Мне кажется, что, вероятно, нужна более сильная человек, который бы взялся за смелые изменения. Я сделала столько, сколько могла. А сама приняла такое решение" , - сказала Вайнюте журналистам после встречи с премьером.
В понедельник президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что "министр все-таки не на своем месте, она не справляется со своими обязанностями и демонстрирует политическую несостоятельность" . Ранее сотрудники Минюста и советник премьера заявляли о вероятном политическое давление при проведении аудита тюремной системы.
Напомним, что в бвинувачений в сексуальных домогательствах депутат литовского Сейма Кюстутис Пукас отказался от своего мандата после того, как парламент начал обсуждать вопрос о лишении его мандата.