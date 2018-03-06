"Мне кажется, что, вероятно, нужна более сильная человек, который бы взялся за смелые изменения"

Милда Вайнюте заявила, что приняла решение об отставке, видя, что министерству нужен человек, который готов более решительно взяться за изменения, сообщает Delfi .

Она передала заявление об отставке премьеру Саулюсу Сквярнялису во вторник после заявлений сотрудников о том, что руководство министерства вмешивается в аудите тюремной системы, а также после критики президента.

"Мне кажется, что, вероятно, нужна более сильная человек, который бы взялся за смелые изменения. Я сделала столько, сколько могла. А сама приняла такое решение" , - сказала Вайнюте журналистам после встречи с премьером.

В понедельник президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что "министр все-таки не на своем месте, она не справляется со своими обязанностями и демонстрирует политическую несостоятельность" . Ранее сотрудники Минюста и советник премьера заявляли о вероятном политическое давление при проведении аудита тюремной системы.