Пользователей интернета впечатлили фотографии будней украинских исследователей на антарктической станции "Академик Вернадский".

Соответствующие снимки размещены Министерства образования и науки Украины, передает .

"Все так жалуются на погоду и снег: кто-то не может откопать авто, кто-то - добраться на работу. А представьте, как нашим полярникам! У них так почти весь год. Вот подборка антарктических будней наших исследователей со станции "Академик Вернадский", - сказано в сообщении.















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