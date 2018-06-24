|В Мексике расстреляли фанатов, которые смотрели трансляцию КС из России
|24.06.2018 22:35
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На севере Мексики неизвестные расстреляли болельщиков, которые смотрели трансляцию матча Кубка мира в России.
Инцидент произошел 23 июня в приграничном с городе Сьюдад-Хуарес, передает со ссылкой на .
Семеро мужчин смотрели матч сборной Мексики против Южной Кореи в гараже частного дома, когда на них напали. Шестерых болельщиков убили, один получил ранения.
Злоумышленников поймать правоохранителям не удалось.
В Москве болельщика из Колумбии, который приехал на Кубок мира по футболу-2018, обокрали более чем на $760 тыс. Это крупнейшая кража на мундиале в России.
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