Будущую супругу принца Великобритании Гарри эксперты назвали самой привлекательной в королевской семье, пишет The Daily Mail.

Такое решение огласили представители центра косметической и пластической хирургии Лондона. Так, по словам директора центра доктора Джулиана Де Сильва, в центре были сопоставлены лица Маркл, герцогини Кембриджской, Зары Филлипс, принцессы Беатрис и принцессы Евгении.

Специалисты пришли к выводу, что внешность Меган наиболее близка к "совершенной физической красоте" в соответствии с Золотым сечением. Ее показатель - 87,4%, в то время как Миддлтон досталось 86,8%, а Филлипс - 81,6%.

Доктор также отметил, что форма носа невесты принца Гарри - практически совершенна, как и расположение ее глаз.

Напомним, что Золотое сечение было разработано древними греками, как математическая пропорция для измерения степени красоты.

Как сообщал svodka.net.uа, Меган Маркл и принц Гарри пригласили 2 640 рядовых британских подданных посмотреть на их свадьбу . Находясь на территории Виндзорского замка, люди смогут наблюдать за прибытием пары и их гостей на венчание.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира