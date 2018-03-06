



Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут кілька років тому випустила книгу про своє життя і не так давно заінтригувала фанів новою, в якій пообіцяла розповісти про правила етикету - зрештою, зірка - директорка школи панянок на телепередачі "Від пацанки до панянки".



Втім, поки до цього справа не дійшла, Ольга презентувала дитячу книжку "Кажан Жан.



"Це перший підсніжник мого власного видавництва Snowdrop", - говорить зірка. "Ми їхали з Володьою поїздом в Сорренто на його день народження, і я тоді була вагітна", - каже Ольга і зізнається: написала книгу у своєму айфоні.



"Мене часто запитують, як виховувати дітей, а я відповідаю, що їх потрібно просто любити. «Кажан Жан» – моя перша «методичка» з виховання дітей і дорослих. Коли кажуть «не можна», це часто означає «варто». Дитячі комплекси руйнують дорослих, їхні кар’єри та можливості. Кажан Жан та його сестри вчать, як вчасно схаменутися і встигнути стати собою", - описує книгу Фреймут.





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