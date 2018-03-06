Глава Amazon Джеф Безос возглавил список миллиардеров Forbes с состоянием $112 млрд

Основатель и CEO онлайн-ритейлера Amazon.com Джефф Безос впервые возглавил список самых богатых людей мира по итогам 2017 года по версии журнала Forbes.

Кроме того, он стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $100 млрд - по оценке журнала, ему принадлежат активы на $112 млрд.

Дж.Безос вошел в тройку богатейших людей мира только год назад, и его лидерство стало возможным благодаря росту акций Amazon на 60% в 2017 году, в результате чего он стал богаче на $39 млрд.

На втором месте в рейтинге находится сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $90 млрд, год назад занимавший первую строчку, на третьем - инвестор Уоррен Баффет с $84 млрд.

Самым состоятельным человеком Европы стал президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно: он и его семья владеют $72 млрд. На пятом месте в рейтинге находится глава Facebook Марк Цукерберг с $71 млрд. На шестую строчку опустился основатель и глава ритейлера Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, и другие) Амансио Ортега с состоянием $70 млрд.

Первой двадцатке самых богатых людей мира принадлежит $1,2 трлн, или 13% совокупного состояния всех участников рейтинга. В верхней части списка оказались только две женщины - наследница сети магазинов Wal-Mart Элис Уолтон ($58,5 млрд) и владелица 33% акций L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс ($42,2 млрд).

Всего в рейтинг в этом году вошли 2,2 тыс. миллиардеров из 72 стран и территорий мира, их среднее состояние составляет $4,1 млрд. Больше только в списке американцев (585 человек), на втором месте материковый Китай с 373 миллиардерами. В общей сложности участниками рейтинга принадлежит $9,1 трлн.