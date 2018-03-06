В рамках Женевского автосалона состоялся дебют второго поколения автомобиля Peugeot 508. Новинка представляет собой пятидверный лифтбек с купеобразным профилем и стильными дверями без оконных рам. Об этом пишет Carscoops.

Автомобиль получил выразительную светодиодную оптику и необычные дневные ходовые огни. Дополняют их сзади резко очерченные объемные LED-фонари, объединённые горизонтальной полосой черного глянца, информирует svodka.net.

Салон лифтбека укомплектован компактным рулем, а также сенсорным 10-дюймовый HD-дисплей мультимедийной системы.

Моторная гамма включает бензиновый двигатель PureTech объемом 1.6 л (180 л. с. и 225 л. с.), а также дизельный мотор BlueHDi объемом 1.5 л (130 л. с.) и 2.0 л (модификации с отдачей 160 л. с. и 180 л. с.).

Доступна будет 8-ступенчатая коробка передач EAT8, и 6-ступенчатая «механика».

Читайте: Skoda представила модель с самым большим багажником в своем классе

В следующем году ожидается пополнение линейки гибридной моделью.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира