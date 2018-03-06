Глава Социалистической партии Украины Илья Кива в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что солдат в состоянии алкогольного опьянения в зоне АТО ставит под угрозу не только свою жизнь, но и боеспособность только подразделения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кива: Собрал-разобрал – встань в строй! Нет – привязали обратно и дальше стой Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Отвечая на вопрос, правда ли, что он привязывал людей к деревьям и приковывал к столбам наручниками, Кива сказал: "Вы осведомлены довольно хорошо, спасибо вам, наверное, за это, следовательно у нас будет чистый разговор"."Да, в зоне антитеррористической операции я делал это со своим боевым подразделением для поддержания дисциплины и выполнения боевого приказа. Это ведь основная задача бойца – выполнить военный приказ, а значит, все подразделение должно находиться в максимальной военный готовности ", – заявил глава Соцпартии.По его словам, "если солдат в состоянии алкогольного опьянения, он ставит под угрозу не только свою жизнь", но и боеспособность только подразделения."С такими людьми у меня, конечно же, был разговор особый. Я под Волновахой стоял, так у меня иногда ко всем столбам до середины Мариуполя были люди прикованы... Ну конечно! Приковывал и говорил: "Пускай люди едут и смотрят на вас, срань, как вы мне Родину тут защищаете!" – рассказал Кива.На вопрос, долго ли люди были прикованы, глава Социалистической партии ответил: "Ну, слушайте, пока не протрезвеет и не пройдет похмельный синдром, пока он не сможет нормальными, не трясущимися руками разобрать мне и собрать автомат Калашникова"."И это было принципиально. Собрал-разобрал – встань в строй! Нет – привязали обратно и дальше стой", – добавил Кива.В октябре 2015 года Кива был назначен главой департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины. До этого он работал заместителем начальника милиции Донецкой области, а затем – Херсонской. В мае 2016-го Кива был уволен из Нацполиции. 8 июля 2017 года он возглавил Социалистическую партию Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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