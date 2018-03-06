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Кива: За пьянство я приковывал своих бойцов к столбам и говорил: "Пускай люди едут и смотрят на вас, срань, как вы мне Родину тут защищаете!"
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06.03.2018 17:07
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Глава Социалистической партии Украины Илья Кива в интервью
основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что солдат в
состоянии алкогольного опьянения в зоне АТО ставит под угрозу не
только свою жизнь, но и боеспособность только подразделения. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Кива:
Собрал-разобрал – встань в строй! Нет – привязали обратно
и дальше стой Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Отвечая на
вопрос, правда ли, что он привязывал людей к деревьям и приковывал
к столбам наручниками, Кива сказал: "Вы осведомлены довольно
хорошо, спасибо вам, наверное, за это, следовательно у нас будет
чистый разговор"."Да, в зоне антитеррористической операции я делал
это со своим боевым подразделением для поддержания дисциплины и
выполнения боевого приказа. Это ведь основная задача бойца –
выполнить военный приказ, а значит, все подразделение должно
находиться в максимальной военный готовности ", – заявил глава
Соцпартии.По его словам, "если солдат в состоянии алкогольного
опьянения, он ставит под угрозу не только свою жизнь", но и
боеспособность только подразделения."С такими людьми у меня,
конечно же, был разговор особый. Я под Волновахой стоял, так у меня
иногда ко всем столбам до середины Мариуполя были люди прикованы...
Ну конечно! Приковывал и говорил: "Пускай люди едут и смотрят на
вас, срань, как вы мне Родину тут защищаете!" – рассказал
Кива.На вопрос, долго ли люди были прикованы, глава
Социалистической партии ответил: "Ну, слушайте, пока не протрезвеет
и не пройдет похмельный синдром, пока он не сможет нормальными, не
трясущимися руками разобрать мне и собрать автомат Калашникова"."И
это было принципиально. Собрал-разобрал – встань в строй!
Нет – привязали обратно и дальше стой", – добавил Кива.В
октябре 2015 года Кива был назначен главой департамента
противодействия наркопреступности Нацполиции Украины. До этого
он работал заместителем начальника милиции Донецкой области, а
затем – Херсонской. В мае 2016-го Кива был уволен из
Нацполиции. 8 июля 2017 года он возглавил Социалистическую
партию Украины.
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