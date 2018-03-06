КНДР согласилась провести первый за десять лет общий саммит с Южной Кореей

Северная Корея согласилась ввести мораторий на ядерные и ракетные испытания. Также власти КНДР переведет прямые переговоры с США по денуклеаризации полуострова, - заявили представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, информирует АР .

Как сообщили переговорщики, представители намекнули, что откажутся от ядерного оружия, если будут устранены военные угрозы в отношении страны.

Кроме того, КНДР согласилась провести первый за десять лет общий саммит с Южной Кореей. Ожидается, что саммит пройдет в демилитаризованной зоне в апреле.

Ранее руководитель КНДР Ким Чен Ын после встречи с руководством Южной Кореи заявил о желании объединить Корею.

5 марта Ким Чен Ын впервые с начала своего правления в 2011 году провел встречу с посланцами из Южной Кореи, которые прибыли в Пхеньян.