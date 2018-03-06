В центральном районе Вены, на площади Шварценбергплац вандалы осквернили памятник воинам СССР, которые погибли в 1945 году во время освобождения Австрии от фашистов. Об инциденте сообщило посольство РФ в Австрии, направившее ноту протеста в Министерство иностранных дел Австрии.

Дипломаты РФ выразили разочарование тем, что австрийские власти не могут обеспечить безопасность этого памятника, вопреки многочисленным обещаниям.

"Трусливые негодяи облили постамент памятника черной краской, у основания которого лежат венки и цветы, возложенные по случаю Дня защитника Отечества. Предыдущий акт вандализма был совершен только лишь около двух месяцев назад и тоже под покровом ночи – 10 января 2018 года. В МИД Австрии направлена нота протеста", - говорится в тексте обращения.

Российские дипломаты отмечают, что совершающие подобные действия люди стремятся "нанести убыток позитивной динамике развития российско-австрийских отношений".

"Вызывает глубокое разочарование, что, несмотря на многочисленные обещания и заверения, австрийским властям до сих пор так и не удается ни обеспечить должную безопасность монумента, ни установить и наказать вандалов, последовательно на него нападающих. Все больше фактов говорит в пользу того, что совершенные за последние года акты вандализма – это не импульсивные хулиганские действия, а целенаправленные деструктивные акции, требующие соответствующей реакции австрийских властей", подчеркнули в посольстве.

В МИДе также напомнили, что уход за советскими воинскими захоронениями и мемориалами "является одним из обязательств, взятых на себя Веной в соответствии с Договором о восстановлении независимой и демократической Австрии от 1955 года".

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