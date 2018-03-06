Слова Джонсона о возможном неучастии британцев в ЧМ по футболу касались политиков, а не футболистов - британский МИД

Представители МИД Великобритании пояснили слова главы МИД Великобритании о перспективах участия Великобритании в ЧМ-2018, сообщает издание "Индепендент".

"Представители министерства иностранных дел в спешном порядке поясняют, что министр говорил о политиках и дипломатах, а не о самих футбольных командах", - пишет издание.

Ранее британские СМИ сообщили, что Б.Джонсон заявил, что ситуация с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, если подтвердится причастность к инциденту России, может повлиять на участие Великобритании в предстоящем Чемпионате мира по футболу.

"Я думаю, что сложно будет представить, как будет продвигаться дело об участии Великобритании в Чемпионате мира", - сказал Б.Джонсон.

В мировом футбольном первенстве в России примет участие сборная Англии.

Во вторник глава МИД Великобритании заявил журналистам, что рано делать выводы по инциденту, пока полиция продолжает расследование. В то же время, он упомянул возможность ужесточения мер в отношении России.

"Очень вероятно, что нам придется пересмотреть наш санкционный режим в отношении России и рассмотреть другие меры", - сказал Б.Джонсон.

В понедельник сотрудники полиции Солсбери объявили, что близ одного из торговых центров города в воскресенье из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали два человека. Пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу. Их состояние оценивается как критическое.

Во вторник стало известно, что пострадавшими стали прежний полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.