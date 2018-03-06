В Европейском парламенте подчеркнули, что Украине не имеет права на неудачи

svodka.net/

Уполномоченный по делам Украины, член Европарламента Элмар Брок на конференции «Реформа парламента: Ретроспектива и Перспективы» в украинской столице сегодня, 6 марта, отметил, что Ррформа ВРУ должна идти более быстрыми темпами. Он подчеркнул, что это не значит размытие политических альянсов, а напротив ставит задачу конструктивного поиска компромиссов без потери целей. По словам представителя ЕП, четкие правила, четкий порядок дадут шансы для честных дебатов между большинством и представителями оппозиции. Элмар Брок призвал «не создавать законодательные цунами, так как это только блокирует работу законодательного органа. Он подчеркнул необходимость найти общие цели между парламентом и правительством, в том числе, в евроинтеграционной сфере, и не давать возможности монополизировать работу парламента, информирует svodka.net.

Уполномоченный по делам нашего государства подчеркнул, что Украине не может себе позволить неудачной работы. Она должна стать успешным проектом.

«Победа над Путиным — это успешная демократическая Украина. Мы будем делать все для вашей победы», — подтвердил поддержу ЕВ Брок.

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