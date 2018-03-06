Зампред правления компании "Газпром" Александр Медведев заявил, что жалоба на решение Стокгольмского арбитража будет подана до конца марта 2018 года. "Газпром" заявил про разрыв контракта с "Нафтогазом" Фото: ЕРА По словам Медведева, жалоба будет подана до конца марта 2018 года. Также по его словам "Газпром" 5 марта направил в "Нафтогаз" уведомления о начале процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа."Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения", – подчеркнул он.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.5 марта председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что российская компания официально направила уведомление в НАК "Нафтогаз України" о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку газа в Украину и его транзит в страны Евросоюза.Главный коммерческий директор "Нафтогазу" Юрий Витренко назвал неприемлемым предложение россиян о разрыве контракта на транзит газа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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