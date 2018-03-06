|
"Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом"
|
06.03.2018 17:15
|
Зампред правления компании "Газпром" Александр Медведев заявил, что
жалоба на решение Стокгольмского арбитража будет подана до конца
марта 2018 года. "Газпром" заявил про разрыв контракта с
"Нафтогазом" Фото: ЕРА По словам Медведева, жалоба будет подана до
конца марта 2018 года. Также по его словам "Газпром" 5 марта
направил в "Нафтогаз" уведомления о начале процедуры расторжения
действующих контрактов на поставку и транзит газа."Мы действуем
точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их
расторжения", – подчеркнул он.28 февраля Стокгольмский арбитраж
обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України"
$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для
транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями
и с учетом удовлетворенных требований российской
стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта
стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу
України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК.
В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в
Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского
решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и
заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации
убытков.5 марта председатель российского "Газпрома" Алексей Миллер
сообщил, что российская компания официально направила уведомление в
НАК "Нафтогаз України" о начале процедуры расторжения
контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку газа
в Украину и его транзит в страны Евросоюза.Главный
коммерческий директор "Нафтогазу" Юрий Витренко назвал
неприемлемым предложение россиян о разрыве контракта на
транзит газа.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира