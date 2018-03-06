Во вторник, 6 марта, Апелляционный суд Киева отказался отстранить Геннадия Труханова от должности мэра Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, жалоба прокурора на решение Соломенского районного суда Киева от 27 февраля была оставлена без удовлетворения.

"6 марта 2018 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева рассмотрел апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве в отношении подозреваемого Труханова Г.Л., поданную на решение следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27 февраля 2018 года. Указанным постановлением суда первой инстанции было отказано в удовлетворении ходатайства детектива Национального антикоррупционного бюро Украины об отстранении от должности городского головы подозреваемого Труханова Г.Л. По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27 февраля 2018 оставлено без изменений, апелляционная жалоба прокурора - без удовлетворения", - говорится в заявлении суда.

Как сообщал svodka.net ранее, Соломенский районный суд Киева принял решение не отстранять Геннадия Труханова от исполнения обязанностей мэра Одессы .

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