Звезда киносаги про “Гарри Поттера” стала героиной курьеза на церемонии “Оскара”, сообщает со ссылкой на .

Как стало известно, привлекла внимание окружающих и папарацци не своим стильным образом, а татуировкой, которая была сделана с ошибкой.

Ранее он сделала временный рисунок в поддержку движения против насилия и домогательств в Голливуде “Time`s up”.

Как оказалось, надпись на руке Эммы содержит в себе грамматическую ошибку. Вместо сокращения фразы “Time is up” – “Time`s up”, предплечье актрисы украсила фраза “Times up” – без апострофа перед “s”.

Такой конфуз поднял волну критики в соцсетях в адрес Эммы. Многие пользователи Twitter недоумевают, почему девушка, закончившая престижный университет допустила такую ошибку.

“Мне так это нравится, так старалась доказать свой феминистский настрой и поддержку “Time`s up”, что пропустила апостроф”. “Эмма Уотсон сделала тату в поддержку “Time`s up”, но забыла апостроф. Я была о ней лучшего мнения”, – пишут в соцсетях.

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