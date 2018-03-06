Глава государства отметил, что "последние полгода были очень насыщенные активными реформами"

"Мы делаем реформы не для МВФ, а для украинского народа и будущего моей страны. И я горжусь тем, что МВФ сказал, что в течение трех лет моего президентства мы сделали больше реформ, чем в предыдущие 25 лет" , - отметил Порошенко в интервью " й британскому изданию Financial Times, сообщает пресс-служба Президента.

Глава государства отметил, что "последние полгода были очень насыщенные активными реформами". Он напомнил, что с сентября 2017 Украина провела образовательную реформу, пенсионную реформу, реформу системы здравоохранения, которая в частности касается сельской медицины и телемедицины. Также было проведена конституционная реформа в части судебной реформы, и принят новый закон о приватизации, который устанавливает прозрачные правила приватизации и возможность для инвестора использовать британскую правовую систему.

Президент также добавил, что, одновременно с масштабным реформированием украинской армии, поребуе значительных средств, Украина наращивает объемы ремонта и строительства новых дорог. Так, в 2015 году - на ремонт дорог было направлено 10 млрд. Грн, в 2016 году - 20 млрд грн; в 2017 году - 30 млрд грн, в 2018 году запланировано 50 млрд грн.

"И все происходит по совершенно новой системой государственных закупок, что экономит десятки миллиардов. Именно следовательно мы увеличили местные бюджеты семь раз во время децентрализации. Вот почему мы должны небольшой экономический рост" , - подытожил Порошенко.