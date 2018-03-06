Об этом шла речь на его встрече с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

Порошенко заявил, что намерения Кремля провести голосование на президентских выборах на территории украинского Крыма прямо противоречит международному праву.

Он призвал международных партнеров не только к политическому осуждению проведения незаконного избирательного процесса на полуострове, но и принять надлежащие меры для недопущения своих граждан к так называемому «международному наблюдению».

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