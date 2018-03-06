Сегодня, 6 марта, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вверх

Тройская унция золота на COMEX выросла на 12 $ со вчерашнего дня. Сегодня фьючерсный договор за апрель торгуется на отметке 1,336.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за май составила 1,338.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня НБУ поднял цену на желтый металл. Курс равен 349669.38 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 124.21 грн. Напомним, что вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 123.38 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «Юнекс», где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1400. 00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «Индустриал» — 1241. 00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что золото в ходе сегодняшних торгов дорожает на фоне снижения доллара, в то время как инвесторы закрывали короткие позиции в связи с опасениями о торговой войне, которые вызвало предложение президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импорт стали и алюминия.

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