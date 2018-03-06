В связи с Международным женским днем в период с 7 по 12 марта в Украине будут курсировать дополнительные поезда. Этот материал можно прочитать и на украинском языке "Укрзалізниця" так же назначила дополнительные рейсы скоростных поездов "Интерсити" Фото: ПАТ "Укрзалізниця" / Facebook "На период с 7 по 12 марта "Укрзалізниця" назначила уже 18 дополнительных поездов и дополнительные рейсы скоростных поездов "Интерсити"", – говорится в сообщении. Дополнительные поезда будут курсировать между Киевом и Одессой, Львовом, Ужгородом, Черновцами, Харьковом, Хмельницким и т.д. Поезда "Интерсити" курсируют между Киевом и Одессой, Сумами, Херсоном, Львовом, Кривым Рогом, Покровском, Харьковом и Константиновкой.Кравцов заявлял, что в 2018 году "Укрзалізниця" потратит на обновление своей инфраструктуры рекордные 26,5 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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