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"Укрзалізниця" назначила 18 дополнительных поездов к празднику 8 марта
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06.03.2018 17:23
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В связи с Международным женским днем в период с 7 по 12 марта в
Украине будут курсировать дополнительные поезда. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке "Укрзалізниця" так же
назначила дополнительные рейсы скоростных поездов "Интерсити" Фото:
ПАТ "Укрзалізниця" / Facebook "На период с 7 по 12
марта "Укрзалізниця" назначила уже 18 дополнительных
поездов и дополнительные рейсы скоростных поездов "Интерсити"", –
говорится в сообщении. Дополнительные поезда будут курсировать
между Киевом и Одессой, Львовом, Ужгородом, Черновцами, Харьковом,
Хмельницким и т.д. Поезда
"Интерсити" курсируют между Киевом и Одессой, Сумами,
Херсоном, Львовом, Кривым Рогом, Покровском, Харьковом и
Константиновкой.Кравцов заявлял, что в 2018 году "Укрзалізниця"
потратит на обновление своей инфраструктуры рекордные 26,5
млрд грн.
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