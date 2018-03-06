Порошенко вскоре ожидает от НКРСИ тендера на 4G в диапазоне 900 МГц Президент Украины Петр Порошенко ожидает от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), тендера на запуск связи стандарта 4G в частотном диапазоне 900 МГц. "Я думаю, что после этого аукциона мы поручим, чтобы наш регулятор провел еще один аукцион в 900-м диапазоне, где мы сможем запускать третье и четвертое поколение для сел и поселков - для того, чтобы была возможность развиваться сельской медицине, сельскому образованию, чтобы сельсовет имел надежную и эффективную Интернет-связь", - сказал П.Порошенко в ходе тендера на 4G во вторник в Киеве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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