|Кортеж Порошенко сбил 88-летнего мужчину, - ОБНОВЛЕНО
|06.03.2018 17:25
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По предварительным данным, у мужчины перелом ноги и сотрясение мозгаСлужебный автомобиль полиции, сопровождавший лицо, в отношении которого осуществляется государственная охрана, сбил в центре Киева летнего мужчины.
Фото: pravda.com.ua
ДТП произошло на пересечении улиц Шелковичной и Институтской.
"Мужчина вдруг вышел на проезжую часть на запрещающий знак регулировщика", - сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, ИНФОРУМ "Украинская правда".
Он добавил, что пострадавший - мужчина 1930 года рождения. Сотрудники полиции, которые находились в автомобиле, сразу предоставили ему медицинскую помощь.
По предварительным данным, у мужчины перелом ноги и сотрясение мозга.
В то же время, источники УП в Нацполиции сообщили, что автомобиль полиции был в кортеже президента Порошенко.
Обновление: У Порошенко прокомментировали ДТП с участием кортежа.
Президент Петр Порошенко поручил оказать пострадавшему в ДТП с участием полицейского сопровождения его кортежа всю необходимую помощь.
Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилого человека. Президент сожалеет ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему необходимую помощь" , - написал Цеголко в Facebook.