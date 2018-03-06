По предварительным данным, у мужчины перелом ноги и сотрясение мозга

ДТП произошло на пересечении улиц Шелковичной и Институтской.

"Мужчина вдруг вышел на проезжую часть на запрещающий знак регулировщика", - сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, ИНФОРУМ "Украинская правда".

Он добавил, что пострадавший - мужчина 1930 года рождения. Сотрудники полиции, которые находились в автомобиле, сразу предоставили ему медицинскую помощь.

По предварительным данным, у мужчины перелом ноги и сотрясение мозга.

В то же время, источники УП в Нацполиции сообщили, что автомобиль полиции был в кортеже президента Порошенко.

Обновление: У Порошенко прокомментировали ДТП с участием кортежа.

Президент Петр Порошенко поручил оказать пострадавшему в ДТП с участием полицейского сопровождения его кортежа всю необходимую помощь.

Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.