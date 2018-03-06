|Российский самолет разбился при посадке в Сирии, есть погибшие
|06.03.2018 17:29
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Как сообщает Минобороны России, погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Отмечается, что катастрофа произошла в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы авиабазы около 14:00.
Ан-26 вылетел с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо. По пути в Хмеймим он совершил две промежуточные посадки.
За штурвалом находился майор Смирнов. В Минобороны РФ уточнили, что самолет не был сбит.
Ан-26
Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.
Для расследования случившегося создана специальная комиссия.
Тела погибших были доставлены в морг больницы на авиабазе Хмеймим для процедуры опознания.
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