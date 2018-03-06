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Российский самолет разбился при посадке в Сирии, есть погибшие
06.03.2018 17:29
Российский самолет разбился при посадке в Сирии, есть погибшие Во вторник, 6 марта при заходе на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26.

Как сообщает Минобороны России, погибли 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Отмечается, что катастрофа произошла в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы авиабазы около 14:00.

Ан-26 вылетел с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо. По пути в Хмеймим он совершил две промежуточные посадки.

За штурвалом находился майор Смирнов. В Минобороны РФ уточнили, что самолет не был сбит.

Ан-26

Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Для расследования случившегося создана специальная комиссия.

Тела погибших были доставлены в морг больницы на авиабазе Хмеймим для процедуры опознания.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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