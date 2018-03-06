"Vodafone-Украина" купил 5-й лот на аукционе 4G за 742 млн грн при стартовой цене в 265 млн грн

Победителем по конкурентному 5-му лоту на 5 МГц в диапазоне 1800МГц для запуска связи стандарта 4G на тендере в Киеве во вторник был определен второй по величине украинский оператор мобильной связи "ВФ Украина", работающий под брендом Vodafone, с ценовым предложением в 742 млн грн при стартовой цене в 265 млн грн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за лот боролся также крупнейший в стране оператор "Киевстар", который перед этим купил 4-й лот за 612 млн грн при стартовой цене в 271,625 млн грн.

Шаг тендера составлял 14 млн грн, операторы несколько раз брали 10-минутные перерывы для консультаций.

Как сообщалось, 2 марта НКРСИ провела раскрытие конвертов с ценовыми предложениями операторов за лицензии на 4G-связь в диапазоне 1800МГц и определила начальную стоимость по каждому из трех дополнительных лотов, которые представлены на торгах "с голоса". По результатам рассмотрения начальная цена торгов с голоса по соответствующим лотам составила: лот №4 - 271,625 млн грн, лот №5 - 265 млн грн, лот № 6 - 271,625 млн грн.