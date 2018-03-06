Американское авторитетное издание Forbes обнародовало список самых богатых людей мира по итогам минувшего года, его впервые возглавил хозяин Amazon Джефф Безос. Об этом идет речь на официальном сайте журнала.

Так, журнал оценил состояние Безоса в 112 миллиардов долларов, он стал первым человеком, чей достаток превысил 100 миллиардов.

Серебро рейтинга одержал сооснователь Microsoft Билл Гейтс и его 90 миллиардов долларов. Третье место - инвестор Уоррен Баффет с достатком 84 миллиарда долларов.

В первой двадцатке списка оказались две женщины, между них - Алиса Уолтон с 58,5 миллиарда долларов и Франсуаза Бетанкур-Майерс - 42, 2 миллиарда долларов.

По итогам минувшего года суммарное состояние 20 самых богатых людей составило 1,2 триллиона долларов. Первой двадцатке принадлежит 13% совокупного состояния всех 2 208 миллиардеров мира.

Как сообщал svodka.net, знаменитый американский предприниматель, основатель компании Microsoft и один из самых богатых людей планеты Билл Гейтс снимется в популярном сериале "Теория большого взрыва" .

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