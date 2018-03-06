В Украине наблюдается недостаток свеклы в овощехранилищах. Об этом сообщает ubr.ua.

Так, в поставщики начали завозить корнеплод из Беларуси и Польши, информирует svodka.net.

По данным издания, существенное подорожание свеклы в Украине — с начала года цены на корнеплод выросли в 2 раза, до 8-9 грн/кг — сделало импортные поставки экономически оправданными.

Уровень польских цен позволяет продавать привезенную оттуда свеклу по цене порядка 8-9 грн/кг. Ровно столько же стоили и выращенные на украинских полях корнеплоды еще на прошлой неделе.

При этом, эксперты отметили небольшое снижение цен на корнеплоды в начале этой недели. Оптовики распродают свеклу примерно на 1 грн дешевле, чем еще 7 дней назад.

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Отмечается, что в подобный сезон 2017 года стоимость свеклы в Украине составляла 1,5-2 грн.

Эксперты характеризуют сложившуюся ситуацию, как нетипичную для украинского рынка. Ведь свекла считается одним из самых стабильных ингредиентов «борщевого набора». А за последние 10 лет крайне скудные импортные поставки осуществлялись только дважды: в сезоне 2010/2011 и 2015/2016.

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