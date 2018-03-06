К 2023 году США смогут увеличить объемы добычи нефти до 12,1 млн баррелей в сутки, Россия – до 11,6 млн баррелей в сутки, прогнозирует Международное энергетическое агентство. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В течение пяти лет США опередят Россию по уровню добычи нефти, прогнозируют в МЭА Фото: EPA МЭА прогнозирует, что к 2023 году США будут добывать 12,1 млн баррелей в сутки, тогда как добыча нефти в России может вырасти до 11,57 млн баррелей.Эксперты агентства считают, что Соединенные Штаты нарастят добычу за счет сланцевой нефти, доля которой в суточном объеме может вырасти с 5,74 млн баррелей в 2018-м до 7,81 млн баррелей в сутки в 2023 году.По данным на 2017 год, суточный объем добычи нефти в США составлял 9,2 млн баррелей, в России – 10,5 млн. В начале 2018 года СМИ писали, что Соединенные Штаты впервые с 1970-х годов начали добывать больше 10 млн баррелей в сутки.Цены на нефть с 2014 года снизились почти в два раза, сейчас эталонная марка нефти Brent торгуется на уровне $65–67 за баррель. В конце 2016 года Организация стран – экспортеров нефти, а также страны, не входящие в организацию, договорились сократить добычу нефти. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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