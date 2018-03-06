В Украине в течение 2017 было начато 468 уголовных производств по фактам дезертирства украинских военнослужащих, что почти на 9% больше, чем в 2016 году

Об этом сообщили в Украины, передает .

По данным ГПУ, за прошлый год в целом по Украине было зарегистрировано 468 уголовных производств по статье 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины, из которых было закрыто 19.

При этом, как сообщили в прокуратуре, на территории Донецкой области было начато 49 производств по фактам дезертирства, а закрыто 6. На Луганщине возбуждено 9 уголовных производств и ни одного в прошлом году не было закрыто.

В ГПУ напомнили, что в течение 2016 года в целом по Украине было начато 430 уголовных производств по фактам дезертирства, из которых было закрыто 47.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что с начала проведения антитеррористической операции в ходе боевых действий погибло 2,4 тыс. военнослужащих.

“2 382 военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли в ходе антитеррористической операции”, – сказано в нем.

Данные предоставлены по состоянию на 2 марта. В то же время Генштаб заявляет, что небоевые потери в ходе АТО составляют 927 военнослужащих.

“Небоевые потери в ходе АТО составляют 927 военнослужащих”, – сказано в нем.

В то же время Генштаб отказался предоставить информацию, сколько зафиксировано самоубийств военных в зоне АТО.

“Согласно требованиям закона Украины “О государственной тайне “и пункта 1.2.1. приказ Службы безопасности Украины от 12.08.2005 №440 “Об утверждении Свода сведений, составляющих государственную тайну”, информация о самоубийствах между личного состава ВС Украины относится к сведениям о морально-психологическом состоянии личного состава военных формирований или применения войск (сил), которые дают возможность установить их боеспособность”, – сказано в ответ.

Генштаб подчеркнул, что запрашиваемая информация имеет степень ограничения доступа и не предоставляется.

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