Убийца признался в совершенных преступлениях

Об этом сообщил Следственный комитет России .

В ведомстве заявили, что следствие и суд установили, что в период с 1998 по 2005 года на территории Новосибирска и Новосибирской области в районе обочин автодорог и стихийных свалок проявляли фрагменты тел женщин.

"По фактам их обнаружения правоохранительными органами возбуждались уголовные дела, в ходе расследования которых был проведен анализ характерных особенностей совершения этих преступлений, что позволило органам следствия прийти к выводу об их совершении одной и той же лицом" , - отметили в Следственном комитете.

Правоохранители сообщили, что "еще одним фактором", который предопределял выводы следствия о серийность преступлений, была сходство жертв - по возрасту, типажу, внешними характеристиками и рода занятий (по словам следователей, все они "оказывали услуги интимного характера").

Согласно сообщению Чуплинський признался в преступлениях.

Впервые мужчину задержали в 2004 году, однако он бежал из отделения полиции. После этого экс-сотрудник российских правоохранительных органов изменил внешность. В 2006 году его снова задержали, однако впоследствии отпустили из-за недостаточности количества доказательств. В 2016 году его снова задержали после молекулярно-генетической экспертизы.