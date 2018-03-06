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Тройка крупнейших мобильных операторов заплатила за 4G почти 5,5 млрд грн
06.03.2018 17:37

Тройка крупнейших мобильных операторов заплатила за 4G почти 5,5 млрд грн

Тройка крупнейших мобильных операторов заплатила за 4G почти 5,5 млрд грн

Большая тройка украинских мобильных операторов во вторник обязалась заплатить 5,434 млрд грн в диапазоне 1800 МГц за право развернуть на них связь стандарта 4G.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", лицами, получившими право на торги с голоса от лица операторов, соответственно стали: президент "Киевстара" Петр Чернышов, СЕО lifecell Исмет Языджи и директор по корпоративному управлению "Vodafone-Украина" Олег Проживальский.

Ведущим торгов был председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации Александр Животовский.

Победителем по четвертому лоту после 24 шагов повышения цены был определен "Киевстар" с ценовым предложением в 612 млн грн при стартовой 271,625 млн грн..

Победителем по пятому лоту после 31 шага повышения цены был определен "Vodafone-Украина" с ценовым предложением в 742 млн грн при стартовой 265 млн грн.

Победителем по шестому лоту после 43 шагов повышения цены был определен "Киевстар" с ценовым предложением в 900 млн грн при стартовой 271,625 млн грн.

Всего, с учетом трех лицензий, полученных по приоритетному праву выкупа, по итогам прошедшего тендера, операторы заплатят в бюджет 5,434 млрд грн.

Ведущий торгов отметил, что по сравнению с ожидаемым (в соответствии с начальными ценами за лоты - 3,988 млрд грн) в целом бюджет получит на 1,446 млрд грн больше.

Кроме того, субъектам конверсии, указанным в условиях тендера, для обеспечения непрерывности предоставления телекоммуникационных услуг своим абонентам предоставлено право получить часть полос радиочастот по установленной цене.

Так по лоту №1 приоритетное право выкупа предоставлено и реализовано lifecell с установленным размером платы за 15 МГц диапазона в 795 млн грн. По лоту №2 приоритетное право выкупа предоставлено и реализовано "Киевстар" за 1,325 млрд грн за 25 МГц; по лоту №3 приоритетное право выкупа предоставлено и реализовано "Vodafone-Украина" за 1,06 млрд грн за полосу частот в 20 МГц.

Как сообщалось, 2 марта НКРСИ провела раскрытие конвертов с ценовыми предложениями операторов за лицензии на 4G-связь в диапазоне 1800МГц и определила начальную стоимость по каждому из трех дополнительных лотов, которые представлены на торгах "с голоса".

По результатам рассмотрения начальная цена торгов с голоса по соответствующим лотам составила: лот №4 - 271,625 млн грн, лот №5 - 265 млн грн, лот №6 - 271,625 млн грн.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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