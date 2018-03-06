Российская телеведущая, кандидат в президенты РФ Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой предоставить ей дозволение на въезд в Крым. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы" .

"Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу согласие на этот въезд, я поеду туда", - рассказала Собчак.

Стоит отметить, что таким образом телеведущая ответила на вопрос о том, собирается ли она в качестве кандидата в президенты РФ съездить в этот регион.

Как сообщал svodka.net ранее, на кандидата в президенты Российской Федерации, светскую львицу Ксению Собчак напали в центре столицы Российской Федерации .

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