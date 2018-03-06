Известный волонтер и общественный деятель Роман Синицын считает, что в Украине на фоне бездействия правоохранительной системы идет дело к появлению самосудов.

Об этом он поведал в интервью «Апострофу», информирует svodka.net.

«По тому же Крысину. Человек подозревается в соучастии в убийстве журналиста, но получает условный срок. Это нонсенс. После этого он совершает еще ряд преступлений, в том числе тяжких: набег на заправку с применением огнестрельного оружия. Но пострадавшие в результате этого нападения в последний момент отказались от показаний в связи с тем, что одного из них просто подрезали. Мы будем дожимать эту ситуацию, ведь это ненормально», — сказал Синицын.

«Если власть не может ничего сделать, то делает улица. Меня как гражданина очень сильно возмущает то, что происходит. Я не могу сидеть сложа руки в офисе, когда получаю информацию, что Крысин скрывается от суда в детском отделении, куда довольно тяжело попасть. Детки с пороками сердца туда не могут попасть, а здоровый мужик, который должен пользоваться услугами фельдшера в СИЗО, лежит в комфортной палате, и у него все хорошо», — добавил волонтер.

Он отметил, что общественное недовольство накапливается постепенно, как снежный ком.

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«Недовольство людей, протестные настроения, которые привязаны к тому, что люди не ощущают справедливости, что государственные институты не способны обеспечить им даже базовую справедливость – все это накапливается как снежный ком и уже начинает катиться. Это касается Крысина, Труханова и десятков других подобных дел. И это немного пугает. Все может загореться от одной ситуации. Вспомним Врадиевку, когда люди штурмовали отделение милиции из-за того, что там было «мусорское» беззаконие», — считает Роман Синицын.

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